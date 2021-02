Sommatino. Domani nel palazzo comunale c’è la consegna degli abbonamenti per gli studenti pendolari.

SOMMATINO. Nella giornata di domani, venerdì 12 febbraio, dalle ore 18.00 alle 20.30, presso il Palazzo Comunale sarà nuovamente effettuata la consegna degli abbonamenti per gli studenti pendolari.

A renderlo noto è stato il Comune. In particolare, il costo di ogni abbonamento (10 corse a/r) sarà di 40 euro per la tratta Sommatino – Caltanissetta e di 28,25 euro per la tratta Sommatino – Canicattì.

Il pagamento potrà avvenire solo in denaro contante con l’uso obbligatorio della mascherina ed il rispetto del distanziamento interpersonale.