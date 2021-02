Palermo, omicidio di Piera Napoli. Il marito: L’ho uccisa perché non mi amava più

“L’ho uccisa dopo che mi ha detto di non amarmi più”. Con queste parole Salvatore Baglione ha spiegato il motivo per cui ha ucciso la moglie Piera Napoli con dieci coltellate domenica in tarda mattinata in un appartamento del quartiere Cruillas a Palermo.

“Da circa 4 mesi vi erano discussioni tra lui e la giovane moglie, dovute a una relazione extraconiugale della donna” si legge nel provvedimento di fermo firmato dal sostituto procuratore Federica Paiola e dall’aggiunto Laura Vaccaro. Gli inquirenti utilizzano espressioni come “futili motivi”, “mera gelosia ed efferata violenza” per spiegare l’omicidio della cantante neomelodica da parte del marito.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo il marito ha impugnato un coltello lungo 35 centimetri e ha colpito ripetutamente al viso, al capo e al tronco la moglie in quel momento seduta sul wc del bagno. L’uomo avrebbe poi coperto il cadavere per non far vedere la scena ai figli che in quel momento dormivano e non si sono accorti di nulla.