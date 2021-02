Covid, Musumeci: “Lavoriamo per rendere Sicilia autonoma quanto ai vaccini”

“Non abbiamo certezza sulla riduzione del numero di vaccini in arrivo ma stiamo lavorando per poter procedere a una fornitura che consenta alla SICILIA di effettuare il numero di vaccini che avevamo previsto”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Orleans. Musumeci ha chiarito che la Regione ” ha avviato un’interlocuzione ma non siamo ancora nella fase contrattuale”. “Il nostro obiettivo è renderci autonomi – ha aggiunto – I vaccini sono comunque quelli previsti dal protocollo e autorizzati, quindi Moderna, Pfizer e Astrazeneca. Per noi è importante concludere il piano di vaccinazione nel minor tempo possibile così possiamo pensare alle riaperture. Questo tasso altalenante del contagio crea solo incertezze