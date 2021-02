Caltanissetta, esplode bombola: camper e auto in fiamme. Tanta paura nella notte

Panico nella notte in via Pitre’ a Caltanissetta per un incendio che, intorno alle 3, ha coinvolto tre auto e un camper.

Le fiamme sarebbero partite da una Golf Volsfwagen e hanno coinvolto anche una Fiat Bravo, una Lancia Y e una Dacia. Per effetto delle fiamme e’ esplosa una bombola contenuta all’interno del camper. Un boato che e’ stato udito a distanza di chilometri.

Per fortuna vigili del fuoco e polizia avevano circondato l’area mettendola in sicurezza, ma hanno rischiato di rimanere coinvolti nell’esplosione. Quest’ultima infatti si e’ verificata mentre gia’ i vigili del fuoco stavano spegnendo l’incendio e ha mandato in frantumi i vetri di alcune finestre e divelto alcune tapparelle dei palazzi circostanti.

L’onda d’urto e’ stata violentissima e ha provocato panico tra i residenti. Sul posto la polizia scientifica che ha eseguito i rilievi. Da accertare l’origine dell’incendio.