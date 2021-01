SOMMATINO. Arrivano buone notizie sul fronte del contagio da Covid. A darle è stato il sindaco Elisa Carbone alla quale l’Asp ha comunicato la guarigione di due persone sommatinesi che erano positive al Covid 19.

Il sindaco ha invitato, ovviamente, a non abbassare la guardia e a prestare estrema attenzione per fare in modo che la situazione del contagio a Sommatino non peggiori nuovamente. Attualmente le persone positive al Covid in paese sono 2.