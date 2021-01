Sommatino. Completati interventi di recupero del Centro sociale Pizzoferro.

SOMMATINO. Il centro sociale di Pizzoferro, dopo anni di incuria e trascuratezza, torna ad essere nella disponibilità della comunità sommatinese.

A comunicarlo è stato il sindaco Elisa Carbone: <Dal Centro ai Quartieri. Abbiamo programmato, guardando lontano, il recupero degli edifici del nostro patrimonio immobiliare. Attraverso le molteplici azioni messe in campo, ogni singolo edificio recuperato sarà la chiave in grado di attivare il percorso di vitalità del quartiere in cui si colloca.

All’interno di questa strategia, dopo anni di incuria e trascuratezza, un altro bene immobile torna ad essere nella disponibilità della nostra comunità>. Nel complesso sono stati investiti 70.000 euro con i quali sono stati effettuati lavori di adeguamento dell’impianto idrico, miglioramento dell’isolamento termico, installazione di climatizzazione, installazione di sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sostituzione dell’illuminazione interna con sistemi ad alta efficienza e l’edificio è stato messo in sicurezza.

<Si tratta – ha concluso il sindaco – di un’idea di sviluppo territoriale sostenibile i cui risultati, negli anni, saranno evidenti>.