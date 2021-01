Serradifalco. L’Associazione “No Serradifalko ha acquistato le teche per conservare i defibirllatori.

SERRADIFALCO. L’associazione “No Serradifalko” ha acquistato e sostituito le teche dei tre defibrillatori presenti in via Duca, via Roma e via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Si è trattato di un gesto lodevole che il presidente Marcello Palermo ha motivato con il fatto che le teche che c’erano prima erano ormai obsolete, per cui s’è ritenuto opportuno acquistarne altre nuove e più funzionali sia per garantire un più facile accesso alle apparecchiature che per consentirne una migliore salvaguardia.

Le nuove teche dei tre defibrillatori sono in materiali tali da assicurare non solo una maggior copertura ai defibrillatori, ma anche una temperatura più controllata degli stessi dispositivi al loro interno. L’associazione serradifalchese ha provveduto alla sostituzione delle piastre e delle batterie dei tre defibrillatori.

Infine, da ricordare che l’associazione “No Serradifalko”, grazie ai proventi in più raccolti per la realizzazione del murale dedicato alla memoria di padre Filippo Bonasera, ha recentemente donato un defibrillatore semiautomatico all’Istituto scolastico comprensivo “Filippo Puglisi”.