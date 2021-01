Santa Caterina. Si lavora ad instaurare rapporti di amicizia e collaborazione con la comunità di Sacele.

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale sta portando avanti un percorso che possa portare ad instaurare rapporti di amicizia e collaborazione con la comunità di Sacele, cittadina rumena.

Il sindaco Giuseppe Ippolito (nella foto) e l’assessore comunale Palmina Lo Re hanno inviato una lettera al sindaco di Sacele per valorizzare e costruire un’unione che trova le sue basi nella forte presenza a Santa Caterina di cittadini originari della Romania.

L’obiettivo dichiarato è la costruzione di un “ponte culturale” tra Santa Caterina e Sacele che consenta di creare un legame amicale tra le due realtà che, con l’accordo di entrambi, potrebbe in futuro trasformarsi in un gemellaggio. La proposta di gemellaggio è partita dall’assessore comunale ai servizi sociali Palmina Lo Re che ha sottolineato come le politiche di integrazione delle comunità degli stranieri costituiscono una risorsa e un arricchimento per la comunità di Santa Caterina.

L’intenzione è di creare un percorso di collaborazione e di amicizia con la comunità di Sacele, cittadina di 37.000 abitanti che si trova nel centro della Romania, nella regione della Transilvania. Il sindaco di Sacele, Virgil Popa, ha apprezzato la proposta del primo cittadino caterinese ed ha assicurato che proporrà l’iniziativa alla sua Amministrazione al fine di compiere i primi passi ufficiali per la realizzazione di un “ponte culturale” che possa portare ad un gemellaggio tra le due comunità.