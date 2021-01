Rassegna Stampa. Caltanissetta: tornerà l’antica pavimentazione in via Camillo Genovese

La via Camillo Genovese sarà interamente sistemata e riavrà la pavimentazione in basole e acciottolati, che ha avuto negli anni passati, per tutta la sua lunghezza.

Il Comune di Caltanissetta ha infatti reperito tra le “voci” del proprio bilancio la somma necessaria che è di 103.500 euro, come risulta dal progetto che è stata approvato; è stata pure approvata la indizione della gara per l’appalto dei lavori. Conseguentemente presto la via Camillo Genovese non sarà più rattoppata come appare attualmente, con la pavimentazione della parte superiore in basolato in pietra lavica e acciottolati e la rimanente parte coperta da bitume.

E’ stato durante lo scavo effettuato la scorsa estate per la posa di una nuova condotta del gas che fu scoperta la vecchia pavimentazione in basolato e acciottolati coperta dal bitume.

Intervenne anche la Soprintendenza ai beni culturali che si pronunciò per il ripristino dell’antica pavimentazione. Ma il Comune si limitò a ripristinare soltanto i primi 10 metri e non proseguì per la mancanza delle somme necessarie. Ora, invece, le somme sono state trovate e il ripristino della pavimentazione antica della strada sarà proseguito. Il progetto prevede la rimozione del bitume che sarà effettuata a mano o con piccoli martelli demolitori per non danneggiare le sottostanti basole che racchiudono gli acciottolati. Basole e acciottolati saranno “delicatamente” smontati per essere successivamente debitamente ricollocati anche con l’aggiunta di “pezzi” mancanti o danneggiati e non più recuperabili se dovesse essere necessario.

Era stato detto che sarebbe stato effettuato l’allargamento, anche se “piccolo”, dei marciapiedi, che sono di appena 50 centimetri, a tutela dell’incolumità delle persone che vi transitano, ma dell’allargamento dei marciapiedi nel progetto non c’è accenno, come non si parla della sistemazione degli attuali marciapiedi che hanno bisogno di interventi. E’ stata invece decisa la indizione della gara per l’affidamento dei lavori previsti nel progetto con l’importo a base d’asta di 75.037,50 euro oltre Iva e altri oneri.

Lo svolgimento della gara sarà rapido perché sarà attuata la procedura negoziata alla quale saranno invitate a partecipare 5 ditte iscritte al Portale Appalti del Comune per la specifica categoria di “opere stradali”.