Fp Cgil. Procamato stato di agitazione lavoratori Tekra di Riesi, Sommatino e Delia.

La Segreteria Provinciale della Fp Cgil, tramite la Segretaria Generale FP CGIL Rosanna Moncada e il coordinatore Igiene Ambientale FP CGIL Paolo Anzaldi, ha reso noto che, a far data del 01 Febbraio 2021, è stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti ,dipendenti la ditta Tekra e operanti del Comune di Riesi, di Sommatino e di Delia.

” La scrivente segreteria – si legge in una nota del 22 gennaio scorso – aveva rappresentato alla Ditta Tekra e ai Sindaci dei Comuni interessati il ritardo delle retribuzioni che ad oggi risultano ferme a Dicembre 2020 e inoltre aveva lamentato la mancata fornitura degli indumenti di lavoro di cui alla violazione dell’ art 66 lettera c del CCNL. Considerato che ogni mese si verificano ritardi nei pagamenti e che gli stessi lavoratori per poter svolgere il proprio lavoro devono provvedere a proprie spese per le suddette forniture degli indumenti , la condizione che sono costretti a subire non può più essere tollerata”.

Nella nota è stato anche rimarcato: “Questi lavoratori svolgono un servizio essenziale , e nonostante le difficoltà sempre riscontrate non si sono mai fermati neanche nel primo periodo di emergenza sanitaria quando mancavano i DPI adeguati ed era a rischio la propria salute. Hanno sempre dimostrato grande senso del dovere e di responsabilità nel continuare a svolgere il proprio lavoro sempre e comunque, nonostante il totale disinteresse della Ditta e delle Amministrazioni locali . Non si può chiedere di svolgere servizi essenziali senza garantire servizi essenziali”.

Pertanto, a seguito di tali motivazioni è stato proclamato lo stato di agitazione rappresentando che <trascorsi i tempi previsti per le procedure di raffreddamento verrà comunicata la data dello sciopero”.