81enne spara al marito, uomo morto in ospedale

E’ morto all’ospedale di Forli’ Mauro Mazzotti, 83 anni, ex vigile urbano, l’uomo raggiunto alle spalle da un colpo di pistola sparato dalla moglie. La donna, Bianca Maria Albonetti, 81 anni, che dovra’ rispondere di omicidio, si trova attualmente in questura. Sembra che, oltre a non essere autosufficiente, non sia sempre lucida. Non ha risposto, d’intesa con il difensore, alle domande degli investigatori. Resta da chiarire, viste le problematiche fisico-mentali dell’81enne, a quale struttura affidarla o ai famigliari.