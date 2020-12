Nel palermitano Guardia di Finanza sequestra sushi privo di tracciabilità e certificazione igienico sanitaria.

Trentadue pezzi di sushi, oltre a numerose vaschette contenenti le salse da abbinare, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Termini Imerese: i militari hanno fermato, ad Altavilla Milicia, un’auto proveniente da Palermo che trasportava numerose confezioni di sushi di un ristorante del capoluogo e destinate ad acquirenti di Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia e Termini Imerese.

Il conducente non aveva la documentazione attestante l’etichettatura e la tracciabilità del prodotto; inoltre il mezzo era sprovvisto delle certificazioni di legge in violazione alle norme igienico-sanitarie previste per il trasporto degli alimenti. L’uomo è stato denunciato e sanzionato. (ANSA).