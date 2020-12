CALTANISSETTA. A proposito del sisma di magnitudo 4.4 registratosi al largo di Scoglitti, il sindaco Roberto Gambino, nella sua pagina facebook, ha fatto il punto della situazione.

“A Caltanissetta – ha spiegato – la scossa è appena stata avvertita in via don Minzoni e in via Napoleone Colaianni. In città la situazione è tranquilla e non sono state segnalati danni a persone o cose. Anche nelle aree vicine all’epicentro non si registrano danni o persone o cose”.