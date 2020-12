Caltanissetta, stand con le bancarelle natalizie sei autorizzazioni del Comune

CALTANISSETTA – Così come è consuetudine per i periodi festivi, anche quest’anno il Comune ha provveduto ad assegnare temporaneamente alcuni posteggi per la vendita di prodotti tipici della ricorrenza, in questo caso natalizia. Con disposizione del sindaco Roberto Gambino, in base al regolamento comunale, da oggi al 10 gennaio potranno essere allestiti in città sei stand per la vendita di articoli natalizo, piante, fiori, giocattoli e dolciumi.

«Tali attività commerciali – spiega il sindaco – determinano un vantaggio economico per la città. Abbiamo preso in considerazione le istanze pervenute per sei aree diverse della città». Ciascun posteggio avrà dimensioni diverse, in base alle planimetrie presentate dai richiedenti.

Le aree individuate sono le seguenti: via Carnevale (angolo piazza della Repubblica) dove potrà essere allestito uno stand di metri 6×2; via Guastaferro per un posteggio di metri 8×2; corso Vittorio Emanuele (accanto l’ingresso dell’edificio che ospita il Consorzio Universitario) con un posteggio di metri 5×5; via De Cosmi (di fronte al civico 31) dove potrà essere allestito uno stand di metri 3×1; piazzale Bloy (accanto chiosco dei panini) per uno stand di metri 12×2; piazza Mercato Grazia per uno stan di metri 8×2.

I titolari delle rivendite dovranno garantire pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle vendite, dovranno indossare la mascherina, mentre l’uso dei guanti potrà essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; il prodotto igienizzante deve essere messi pure a disposizione della clientela e dovrà essere rispettato il distanziamento tra le persone di almeno un metro.