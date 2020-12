Caltanissetta. Sottoscritta convenzione tra Provincia ed Esa per interventi alla rete viaria provinciale.

CALTANISSETTA. Sottoscritta la convenzione tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e l’Ente di Sviluppo Agricolo che consentirà, finalmente, di potere intervenire, fin dall’inizio del prossimo anno, con immediatezza nelle tante emergenze della rete viaria provinciale, spesso particolarmente messa a dura prova dalle avverse condizioni meteorologiche.

L’Ing. Duilio Alongi, Commissario del Libero Consorzio, che sin dal suo insediamento aveva ritenuto l’efficienza delle rete stradale un punto di estrema importanza, per l’ordinario svolgersi delle attività dei cittadini e del tessuto imprenditoriale, ha puntato su questo aspetto basilare delle funzioni esercitate dall’Ente, per riorganizzare la macchina organizzativa e dare nuovo impulso ad un territorio particolarmente disagiato e marginale.

La convenzione, per consentire l’effettuazione delle attività di manutenzione delle strade provinciali, prevede che l’E.S.A. metta a disposizione del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta n. 3 (tre) mezzi gommati e gli operatori addetti alla conduzione.

Il Libero Consorzio invece dovrà occuparsi di ottenere le necessarie autorizzazioni dagli Enti terzi o dai privati cittadini, per effettuare gli interventi (non poche volte bisogna accedere ai fondi privati), di delimitare l’area operativa durante le lavorazioni, con segnalazioni stradali orizzontali, verticali e semaforiche con la presenza di personale a supporto della vigilanza ed in ultimo dovrà, altresì, redigere il piano di sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81 del 2008.

La convenzione ha una durata di dodici mesi e potrà essere prorogata, ed al Libero Consorzio spetta la fornitura dei carburanti e dei lubrificanti necessari per le lavorazioni, oltre che alla movimentazione dei mezzi nei luoghi di custodia, nonché il rimborso forfettario dell’indennità chilometrica del personale operaio utilizzato.

La convenzione diventa realtà, grazie alla sensibilità ed operosità del Presidente della Regione Nello Musumeci, che ha sempre dimostrato attenzione nel settore delle strade provinciali della Sicilia, consentendo e promuovendo il tavolo tecnico risolutivo tra il Commissario Straordinario del LCC , il Presidente dell’ESA On. Giuseppe Catania, che ha sposato con entusiasmo il progetto sin dal nascere, ed i tecnici dei due Enti il cui lavoro ha consentito oggi di firmare la Convenzione.

Un esempio di proficua e fattiva collaborazione tra Enti diversi, uniti dall’interesse per il territorio della provincia di Caltanissetta.