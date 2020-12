Caltanissetta. Raccolti dagli alunni della Scuola Media “Verga” 50 scatoloni di beni alimentari e donati alle parrocchie cittadine.

CALTANISSETTA. Gli alunni della scuola media G. Verga , coordinati dalle referenti Prof.ssa Presti Valeria e Giovanna Napoli, hanno dato vita ad una bella iniziativa di solidarietà raccogliendo 50 scatoloni di beni alimentari che sono stati distribuiti alle parrocchie cittadine.

Si tratta di una iniziativa di grande importanza etica e umana che ha mostrato l’altruismo e la generosità di bambini, famiglie e insegnanti verso le persone più bisognose.

Di certo un momento di significativa solidarietà che ha messo in mostra la sensibilità degli alunni e, più in generale, dell’Istituzione scolastica, verso chi ha più bisogno, per di più in un momento come quello dell’ormai prossimo Natale.