Caltanissetta. E’ online il nuovo numero di “Celiachia Facile Magazine” dell’editore nisseno Michele Mendola.

CALTANISSETTA. E’ online il nuovo numero di Celiachia Facile Magazine. In questo numero si inaugura la rubrica a cura di BolognaFiere – Free From Hub. Celiachia Facile Magazine è già sfogliabile online. Si tratta del secondo numero della giovane rivista bimestrale fondata dall’editore nisseno Michele Mendola.

Il numero è consultabile sul sito web https://magazine.celiachiafacile.com. In questo numero si inaugura una rubrica in partnership con il prestigioso ramo Free From Hub di Bologna Fiere. Tra i vari argomenti trattati in questa uscita: Covid-19 e Celiachia, intolleranza al lattosio, alimentazione consapevole “mindfull eating” (dott. Marcello Speciale), gluten sensitivity (dott.ssa Maria Silvia Locascio), sociologia e psicologia a tavola (dott.ssa Laura Bonaffini e dott.ssa Francesca Miglio).

Non mancano tantissime ricette a cura della food-blogger nissena Ludovica Macaluso, dello chef Marcello Ferrarini (volto di SKY Gambero Rosso Channel) e di Sonia Peronaci (fondatrice di Giallo Zafferano e della Sonia Factory a Milano) e c’è anche una sezione dedicata alle ricette dei lettori.

Sono infine aperte le candidature di collaborazione, come autori o come chef, per il prossimo numero di gennaio/febbraio, in uscita, online, il 25 gennaio 2021.