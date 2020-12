Caltanissetta. Donato un transapallet elettrico alla Croce Rossa Italiana dalla Dfl Macchine.

E’ di qualche giorno fa la notizia di una aggressione ai danni del referente del magazzino viveri della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta che da anni gestisce con attenzione e cura il magazzino, fornendo assistenza a migliaia di famiglie nell’intera provincia.

Il gesto, frutto di una banale discordia per questione di ritardi nella circolazione stradale a causa delle operazioni di carico e scarico di generi alimentari nel magazzino CRI di Via Berengario Gaetani non è passato inosservato alla generosità di cittadini ed aziende nissene.

Tantissimi i segni di stima e vicinanza da parte delle istituzioni locali, di semplici cittadini ed aziende. Tra quest’ultime che non sono state insensibili a tale problematica l’azienda DLF macchine di Delfino La Ferla ha deciso di mostrare un segno concreto. Il titolare dell’azienda, mostrando sempre tanto cuore ed affezione alla Croce Rossa Italiana di cui è stato brillante vertice di componente per parecchi anni nel passato, ha donato un transpallet elettrico nuovo da poter essere immediatamente impiegato nel magazzino al fine di agevolare le operazioni di carico e scarico delle merci in totale sicurezza, favorendo così non solo i volontari in tale faticosa opera, ma anche i cittadini che dovranno aspettare meno tempo per poter passare liberamente con le proprie autovetture nella via Berengario Gaetani.

“Siamo grati per questa donazione e con i nostri Volontari cercheremo di andare incontro alle richieste che ci arrivano in questo periodo da molte famiglie, oltre che sostenere con i prodotti alimentari che vengono distribuiti in magazzino agli indigenti, alle unità territoriali, ai comitati e dalle nostre Unità di Strada.

Il momento oltre che sul piano sanitario è molto complesso anche dal punto di vista sociale e queste iniziative di solidarietà sono per tutti noi impegnati nel volontariato un prezioso aiuto. Ringrazio di vero cuore Delfino e l’azienda che rappresenta quale segno di vero e concreto aiuto, la sua donazione è utilissima alle nostre attività. E’ un periodo molto difficile per tutti, molte famiglie hanno perso le loro fonti di reddito e sono in grande difficoltà, e quindi c’è bisogno di tutte le risorse a disposizione. – pubbliche e private – per affrontarlo e superarlo” commenta il Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, Nicolò Piave.

“Il tessuto commerciale e produttivo del nostro territorio si è sempre dimostrato assai generoso nel sostenere le iniziative a favore di chi ha bisogno, e quella di oggi ne è la dimostrazione ulteriore. La Croce Rossa Italiana di Caltanissetta è impegnata da mesi in una incessante attività a favore della cittadinanza, anche in collaborazione con partener pubblici e privati, iniziative che contribuiscono a realizzare un insieme significativo di strumenti a sostegno delle famiglie e delle persone più fragili e al rafforzamento di una comunità solidale.

“Questo 2020 che sta ormai per terminare è stato un anno molto difficile, per tutti, abbiamo vissuto dei momenti che resteranno impressi nella nostra mente, e che difficilmente andranno via. Ma il peggio ormai sembra essere passato e bisogna ringraziare chi, in questi mesi, senza chiedere nulla in cambio, è stato presente sul territorio sempre pronto a servire e a dare una mano. Per questo motivo ho deciso di donare alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta uno strumento che gli sarà di grande aiuto nei loro magazzini per la movimentazione dei prodotti di prima necessità destinati a chi è meno fortunato.

Spero che questo piccolo gesto possa fargli capire, ancora di più, quanto tutti noi siamo grati al servizio che offrono alla città e a tutti noi. Voglio ringraziare il Presidente Nicolò Piave, per l’ottimo lavoro che svolge, e tutti i volontari, io sono stato tanti anni in croce rossa e conosco molto bene il valore delle persone che ne fanno parte.” Delfini la Ferla, amministratore DLF macchine