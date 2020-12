Caltanissetta, Comitato Figc: scambio di auguri, presente anche Sandro Morgana

Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre, presso la sede Figc di Caltanissetta in viale della Regione, il consueto scambio di auguri tra i componenti della delegazione. Nell’occasione, grazie all’efficace e concreto impegno del Delegato Provinciale Giorgio Vitale, sono stati graditi ospiti Peppe Anzaldi (delegato regionale all’Attività scolastica), Michele Scarantino (consigliere regionale del CR Sicilia) e Sandro Morgana (vicepresidente Area Sud della Lega Nazionale Dilettanti e prossimo presidente del Comitato Regionale Sicilia LND).

Massima osservanza delle norme sulla distanza interpersonale, mascherine indossate e cospicua ma responsabile partecipazione.

Vitale ha ricordato il periodo difficile del calcio dilettantistico siciliano e non solo, auspicando, grazie all’incessante lavoro del comitato ed alla passione di tutte le società, che al più presto si configurino le possibilità concrete di tornare a giocare. “Noi lavoriamo come sempre, anzi con maggiore lena ed impegno: in questo tempo oscurato dal covid, dobbiamo essere in grado di fare qualcosa di più, di ulteriore”.

Analogo messaggio di speranza e fiducia è stato espresso da Morgana che ha anche sottolineato la sua “personale” esperienza con il covid. “Un momento di riflessione, di difficoltà, di solitudine, in cui ho riflettuto su tante cose. Il calcio deve ripartire contemperando le esigenze di tutela della salute con quelle di pratica sportiva. Il calcio è vita, dobbiamo tornare a vivere, può essere il motore per riavviare la vita di tutti oltre che degli appassionati del calcio. Siamo pronti a sostenere, come abbiamo già fatto concretamente in Sicilia, le società per le spese sanitarie. Che sia un Natale di serenità, vicino ai vostri cari”.

Al termine, brindisi beneaugurante: che presto si possa tornare a giocare.