Anziana chiama la Polizia per fargli gli auguri natalizi a casa sua.

Ieri, 25 dicembre, giorno di Natale, Claudio, agente in servizio presso la centrale operativa della Questura di Milano, ha ricevuto una chiamata diversa dal solito.

La signora Fedora, 87 anni, vedova di un poliziotto in pensione, rimasta sola in casa il giorno di Natale, ha pensato di chiamare la Polizia per fare gli auguri, invitando anche gli agenti in casa sua. Claudio, avendo intuito un desiderio di compagnia dell’anziana, di qualcuno con cui parlare, ha inviato due pattuglie della zona.

Così Sergio, Francesco, Graziano e Giambattista, agenti delle volanti Duomo e Duomo bis, hanno raggiunto la signora Fedora nella sua casa ed hanno trascorso un po’ di tempo con lei (nella foto).

Lei li ha ringraziati per il gesto e per l’attività che la Polizia svolge ogni giorno, ma soprattutto per averle fatto ricordare il tempo in cui era giovane e suo marito prestava servizio nella Polizia di Stato.