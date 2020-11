Un poliziotto non in servizio ha bloccato nel tardo pomeriggio di ieri, a Siracusa, un uomo che aveva appena rapinato un negozio in viale Teracati. L’agente ha notato un uomo fuggire a piedi – inseguito da un dipendente del negozio – e che con una bottiglia cercava di colpire l’inseguitore.

Il rapinatore, Raffaele Violante, 47 anni, poco prima si era impossessato del denaro contenuto nella cassa dell’esercizio commerciale. Violante e’ stato posto ai domiciliari.