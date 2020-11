Microsoft lancia il “mostro”: ecco la nuova Xbox Series

L’attesa e’ finita. Microsoft lancera’ oggi la sua nuova Xbox Series, anticipando di due giorni la nuova PlayStation 5 di Sony. Evento che quest’anno ha suscitato piu’ attese del solito, dato il buon momento dell’industria dei videogiochi per via della pandemia da coronavirus. I due giganti dei videogame si sfideranno con i nuovi prodotti durante il periodo natalizio, gia’ tradizionalmente redditizio per l’industria del gioco.

Microsoft uscira’ con due modelli: Xbox Series X, un modello ‘premium’ al prezzo di 499 dollari, e la Xbox Series S, con una qualita’ dell’immagine inferiore, piu’ piccola e economica: 299 dollari.

La quarta generazione di console Microsoft sfrutta un processore sviluppato ad hoc di tipo AMD Zen 2, con 8 core e frequenza a 3.8 GHz. È accompagnato da un chip grafico RDNA 2, sempre di AMD. Per intenderci, è quello utilizzato nella serie di schede grafiche Radeon RX 6000, presentate solo poche settimane fa. A fare compagnia ai processori, 16 Gigabyte di RAM GDDR6 molto veloce (10 vanno a 560 GB al secondo e 6 a 336 GB al secondo) e un disco fisso SSD da 1 Terabyte.

La strategia di Microsoft diventa ancora più chiara nel momento in cui si trova a catalogo anche Xbox Series S. Meno potente di Xbox Series X, ha anche meno RAM (e i 10 GB sono più lenti), un disco fisso che è la metà, è senza lettore ottico (quello di Series X è un ultra hd blu-ray) e, rispetto alla sorella maggiore, non supporto risoluzioni fino a 4K ma si ferma a 1440p: costa 200 euro in meno e va ad abbracciare gli utenti attenti alle spese, con televisori e display un po’ obsoleti e a cui, alla fin fine, i dettagli fanno poca differenza.