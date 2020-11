Il bomber Ernesto Torregrossa ha acquistato abbonamenti della Sancataldese per donarli a persone in difficoltà.

SAN CATALDO. Gesto di grande sensibilità da parte del bomber Ernesto Torregrossa, attaccante attualmente in forza al Brescia in serie B e figlio di Lirio Torregrossa. La giovane punta ha deciso di acquistare alcuni abbonamenti della Sancataldese per poi donarli a persone in difficoltà.

Un gesto di grande solidarietà umana e sportiva che è stata particolarmente apprezzata da parte del presidente Lacagnina e della dirigenza verdemaranto.

In una nota la società ha dichiarato: “Rivolgiamo un sentito ringraziamento al nostro bomber Ernesto Torregrossa per aver compiuto questo nobile gesto verso la società e verso il popolo di fede verde amaranto, un’azione che dimostra attaccamento ai nostri colori e ai sancataldesi con cui mantiene un legame profondo, nonostante parte della sua vita si svolga a Brescia. Stiamo vivendo un anno difficile, non esiste famiglia o persona che non sia stata condizionata da un evento che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, una situazione quasi fantascientifica che solo ai cinema avremmo potuto vedere, invece è bastato un virus invisibile per colpire gli animi di tutti.

Viviamo una condizione difficile che ha condizionato anche il calcio dilettantistico e quindi la nostra Sancataldese, per questo motivo il nostro bomber non ha esitato nel sostenere la nostra grande comunità acquistando alcuni abbonamenti che verranno consegnati a chi starà attraversando maggiore difficoltà, per non far mancare a loro la passione e l’amore che il fine settimana ci riesce a regalare la nostra amata squadra. Grazie bomber, anche in questa occasione hai mostrato di essere il trascinatore di una grande squadra, di una comunità, di San Cataldo!”.