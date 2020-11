Caltanissetta. Visita della task force interministeriale al centro di prima accoglienza di Pian del Lago.

CALTANISSETTA. Visita, giovedì 12 novembre, della task force interministeriale, istituita con decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 4 settembre 2020, che ha effettuato un sopralluogo presso il Centro Governativo di prima accoglienza di Pian del Lago, per un monitoraggio delle condizioni igienico-sanitarie, sotto il profilo delle misure di contrasto al COVID-19.

Il suddetto Centro è attualmente non utilizzato, in quanto sono in corso lavori di adeguamento e manutenzione, appaltati da questa Prefettura in concomitanza del completamento della misura della quarantena da parte dei 178 migranti trasferiti dal Ministero dell’Interno.

Durante la visita la task force ha fornito suggerimenti e indicazioni in vista della riapertura della struttura al termine dei lavori, laddove la stessa debba, ancora, essere utilizzata come luogo di quarantena.