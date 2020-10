Sondaggi, Emg Acqua; Lega al 25,3, Pd a 21,1, Fdi a 15,7. Tra i leader: Conte al 44, Meloni al 37

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agora’, su Raitre, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 25,3%, seguito dal Pd al 21,1% e da Fratelli D’Italia al 15,7%. Poi dal M5S al 14,5%, Forza Italia al 6,3%. Italia Viva e’ al 4,3%, Azione (Calenda) al 3,4%, Leu 2,7%, Europa Verde al 1,8%, piu’ Europa al 1,5%.

Sempre secondo lo stesso sondaggio, e’ Giuseppe Conte il leader che riscuote maggiore fiducia tra gli intervistati con il 44%, seguito da Giorgia Meloni al 37%, Matteo Salvini al 30%, Nicola Zingaretti al 27%, Zaia 22%, Bonaccini 22%, Carlo Calenda al 21%, Luigi Di Maio al 20%, Silvio Berlusconi al 20%. Poi Giovanni Toti al 20%, Matteo Renzi al 15%, Vito Crimi al 10%.

Autore: EMG Acqua Committente/Acquirente: RAI PER AGORA’ Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, eta’, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario: Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.718 casi; intervallo fiduciario delle stime: 2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 86%); rifiuti/sostituzioni: 282 (tasso di rifiuti: 14%). Periodo in cui e’ stato realizzato il sondaggio: 06 ottobre. Per info completa: www.sondaggipoliticoelettorali.it