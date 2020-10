Siracusa, diede fuoco ad anziano: condannato a 17 anni di carcere

E’ stato condannato in Appello a 17 anni di carcere per omicidio un ventitreenne siracusano, Andrea Tranchina, accusato di essersi intrufolato nella casa di un anziano e di avergli dato fuoco per bullismo, insieme ad un amico, nella notte tra il primo ed il due di ottobre del 2016. La vittima, Giuseppe Scarso, 80 anni, mori’ nelle settimane successive in ospedale, al Cannizzaro di Catania, a causa delle ustioni riportate. In primo grado, l’imputato aveva rimediato una pena pari a 20 anni di reclusione mentre il suo amico, Marco Gennaro, 23 anni, e’ stato gia’ condannato in Appello a 16 anni di carcere.

Prima di quel drammatico episodio, ce ne sarebbero stati altri due, ma meno cruenti di quello fatale. Furono le immagini delle telecamere di sicurezza di un distributore di benzina, in via Grottasanta, a dare i primi indizi alle forze dell’ordine per risalire all’identita’ degli indagati in quanto incensurati. La svolta arrivo’ con le dichiarazioni di un amico degli imputati che, interrogato in Questura, racconto’ di quegli episodi.