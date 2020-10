Rifiuti: sindacati, sciopero fame dipendenti Dusty di Pachino

I dipendenti della Dusty, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti ai Pachino, da oggi “intendono organizzare un presidio permanente e lo sciopero della fame. Abbiamo cercato di farli desistere da tali iniziative drastiche, pero’ ormai la situazione e’ diventata insostenibile: l’ultima retribuzione percepita e’ il 50% della mensilita’ di maggio 2020”.

Lo scrivono in una nota le segreterie provinciali di SIRACUSA di Fit Cisl e Uil Trasporti Solidarizzando con i lavoratori e sposando le loro motivazioni, anche se non d’accordo con le modalita’ intraprese, comunicano che i lavoratori Dusty dell’unita’ produttiva di Pachino da oggi, al termine dell’orario di lavoro, rimarranno all’esterno del cantiere per il presidio, mentre, alcuni di loro inizieranno una forma di digiuno finche’ non verranno pagati gli stipendi arretrati”, concludono i sindacati.