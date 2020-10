Razzismo, “commando” a Marsala contro migranti, tre arrestati

Era un vero e proprio commando razzista, composto da ultras, quello che nei weekend estivi ha seminato a Marsala il terrore tra gli extracomunitari. Nelle prime ore di stamane la polizia della citta’ siciliana ha arrestato Salvatore Crimi, 18 anni; Antony Licari, 24 anni e Natale Salvatore Licari, 36 anni, tutti di Marsala, accusati di violenza privata, minaccia, lesioni personali, messe in atto con spietatezza e per finalita’ di discriminazione o di odio etnico razziale.

I fine settimana si erano trasformati in appuntamenti con la paura per i cittadini extracomunitari, bersaglio sistematico di pugni, calci e ginocchiate, e colpi inferti sedie in legno, tavolini, bottiglie di vetro e suppellettili varie. Una volta avvistati gli “africani e nivuri (neri, ndr)”, il branco, spiega la procura della Repubblica di Marsala, gli si scagliava contro “con veemenza e ferocia, inveendo contro di loro, minacciandoli e intimandogli di allontanarsi da Marsala urlando ‘siete africani di merda non dovete piu’ parlare perche’ siete di colore.noi vi ammazziamo, qui non avete il diritto di stare e qui siamo a Marsala‘”.

Il commando godeva dell’appoggio di numerosi aderenti, noti in citta’ come persone violente. Chi prendeva le difese dei malcapitati, come accadde al titolare di un esercizio commerciale, finiva per essere minacciato e picchiato. L’ordinanza di arresto sottolinea il clima di paura che si era instaurato in citta’, e la connivenza di diverse persone presenti ai fatti, che addirittura incitavano il branco: “Salvatore picchialo, picchialo”, ha urlato uno di questi a un componente del commando nel corso di un’aggressione.

Inoltre, nessuno ha mai denunciato quanto accadeva. Le indagini sono state realizzate, sostanzialmente, con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza collocate in diversi punti della citta’. Gli arrestati appartengono al gruppo dei tifosi “Ultras” del Marsala Calcio (Street Boys/Nucleo Ribelle), gia’ sottoposti a Daspo. Nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione di Salvatore Crimi e’ stata trovata una pistola semiautomatica priva di tappo rosso con relativo caricatore, marca Bruni, modello “New Police” cal.8 mm K, nr. 9 cartucce a salve cal.8 mm e nr. 1 cartuccia cal.7.75.