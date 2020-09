Alta tensione nel centro di accoglienza di Valderice, in provincia di Trapani. Nella notte sono stati dati alle fiamme materassi e arredi. La struttura accoglie migranti in quarantena in attesa del tampone. Due tunisini si sono lanciati dalla finestra riportando alcune fratture. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e le forze dell’ordine. La situazione adesso e’ sotto controllo. (Foto di repertorio)