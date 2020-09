Caltanissetta, minicar si ribalta in via Leone XIII: fortunatamente illeso guidatore

Spettacolare incidente stradale giovedì intorno alle 22,30 in via Leone XIII. La Minicar Aixam di colore grigio guidata da un ragazzo nisseno – a quanto pare in possesso del mezzo da pochissimi giorni – si è ribaltata, finendo contro una vettura in sosta alla sinistra della carreggiata a scendere. Il giovanissimo conducente per fortuna è rimasto illeso. (Foto di repertorio)

I vetri della minicar sono andati in frantumi e la vettura ha subito danni alla carrozzeria. Sul posto sono intervenute due volanti della sezione volanti, un’ambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Il transito in viale Leone XIII è rimasto interrotto per alcuni minuti. (Fonte La Sicilia)