MUSSOMELI – Era presente anche una delegazione di alunni accompagnati dai rispettivi genitori (tra questi il presidente del Consiglio di Istituto Tiziana Falletta) dell’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli alle celebrazioni del 4 novembre, organizzato dalla Prefettura di Caltanissetta. Il Dirigente scolastico Carmelo Salvatore Benfante Picogna, accogliendo l’invito del Prefetto Cosima Di Stani, rivolto a tutte le scuole della provincia, ha voluto essere presente con alcuni alunni dell’Istituto, significando l’importanza della giornata nell’ambito dello studio di Cittadinanza e Costituzione. “Ringrazio – afferma il dott. Benfante Picogna – il Prefetto Di Stani per l’invito e per l’attenzione che rivolge costantemente al mondo della scuola. Grazie alla disponibilità dei genitori che hanno accompagnato i propri figli, abbiamo voluto manifestare, con la nostra presenza, il rispetto per le Istituzioni del territorio e, soprattutto, dare ai nostri alunni esempi concreti di partecipazione attiva alla cittadinanza attraverso questi momenti non solo simbolici ma di rievocazione della storia del nostro Paese”. Ecco gli alunni che erano presenti: Eliana Giardina, Igea Dilena, Sofia Mingoia, Maria Chiara Vaccaro della classe 2 C; Angelo Mingoia della classe 1 B; Salvatore Geraci, Manfredi Dilena della classe 3 C della scuola secondaria di I grado di Mussomeli; Alberto Carruba e Jacopo Turone della scuola secondaria di I grado di Sutera; Gaia Carrubba e Asia Difrancesco della scuola primaria di Sutera. Al termine della cerimonia, il Prefetto Cosima Di Stani si è soffermata con la delegazione per esprimere il suo apprezzamento per la partecipazione dell’I.C. “P. Emiliani Giudici” e gli alunni hanno potuto fare una foto ricordo. (Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici” (prof. Tonino Calà)