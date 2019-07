CAMPOFRANCO – (L’informazione del sindaco) . “Ancora un incendio: tanta paura, nessun danno rilevante. Adesso denunce e multe. Ancora un incendio ha colpito il nostro territorio sino a lambire anche le abitazioni. Complice il caldo e un venticello “amico” le piccole fiamme iniziate nella zona a valle del paese, sembra chiara la matrice dolosa in quanto qualcuno ha visto il fuoco “partire” quasi contemporaneamente da tre punti diversi, si sono presto propagate sino a raggiungere la zona delle “palazzine” (supermercato). L’intervento dei Vigili del Fuoco guidati dal caposquadra Burrugano, del Corpo Forestale agli ordini dell’ispettore capo Maurizio Lamattina, di un aereo abilitato allo spegnimento dall’alto, dei dipendenti comunali addetti e di tanti cittadini che si sono messi a disposizione seguendo le indicazioni, hanno fatto sì che dopo circa 4 ore il fuoco è stato domato. L’incendio poteva provocare danni più elevati, ma l’azione preventiva della maggioranza dei campofranchesi che ha eseguito quanto il sindaco aveva comunicato con la propria ordinanza, ha evitato il peggio. Domani sporgerò regolare denuncia alle forze dell’ordine, purtroppo contro ignoti e farò iniziare dagli organi preposti, la particolare verifica nei confronti di chi non ha rispettato l’ordinanza del sindaco in materia del cosiddetto “stagliafuoco”. Mi sento comunque di ringraziare i Vigili del Fuoco di Mussomeli e il Corpo Forestale di Sutera per gli interventi messi in atto nelle operazioni che hanno impedito che i danni potessero essere maggiori”.