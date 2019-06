SAN CATALDO. Una nota per commentare la recente approvazione da parte dei commissari straordinari del Comune del Piano delle Priorità. E’ quella prodotta dal M5S sancataldese: <È davvero un bel segnale quello che riceviamo in questi giorni dalla Commissione straordinaria, con i poteri attribuiti al Consiglio Comunale – ha sottolineato la Commissione straordinaria – infatti è stato approvato il Piano delle Priorità degli interventi del Comune di San Cataldo, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico. Diversi milioni di euro che verranno destinati ad opere di risanamento, adeguamento sismico e sicurezza di numerosi edifici pubblici>. Proseguendo nella sua analisi, il M5S sancataldese ha rilevato: <Come sapete, nei mesi scorsi, unitamente alle segnalazioni di molti cittadini, abbiamo cercato di mantenere un dialogo con i Commissari, sollecitando alcuni interventi di massima urgenza>. <Perciò – ha concluso il M5S – siamo lieti di questa notizia che dà respiro alla nostra comunità, fortemente provata dalle vicende che l’hanno colpita recentemente>.