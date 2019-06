SAN CATALDO. Soddisfazione ha espressoil presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa (nella foto) dopo che i Commissari straordinari del Comune hanno approvato il Piano delle Priorità degli interventi per il Comune di San Cataldo. Ciò poiché all’interno del piano ci sono opere pubbliche che riguarderanno il Quartiere di Piazzo Carano Sant’Anna di cui lo stesso Siracusa è presidente. Si tratta del Prolungamento della via Carlo A. dalla Chiesa in c.da “Pizzo Carano” per € 650.000,00 48, della Costruzione della strada di collegamento tra il prolungamento di via Carlo A. dalla Chiesa e la strada “Geanna” per € 600.000,00 49, delle Opere di urbanizzazione primaria nel P.d.Z. “Pizzo Carano” completamento per € 1.291.000,00 59.