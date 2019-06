SAN CATALDO. Alle elezioni europee dello scorso 26 Maggio, il MOvimento 5 Stelle ha ottenuto a San Cataldo 2909 voti pari al 37,86%, risultando la lista più votata.

Domenica 2 Giugno dalle ore 10.00 alle 13.00 il M5S sarà in Piazza Papa Giovanni XXIII (davanti il Comune), per ringraziare i cittadini sancataldesi. <Facciamo tesoro di questo grande risultato e ci rimettiamo a lavoro per la nostra comunità>, ha dichiarato il M5S presentando l’evento in programma per domenica.