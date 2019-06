Era diventato la mascotte dei medici e degli infermieri di Mazzarino. Lʼanimale è stato investito, ma anche zoppicante e ferito è rimasto lì sperando di rivedere il suo amico umano

Da tre anni aspettava nel piazzale dell’ospedale di Mazzarino (Caltanissetta) il suo padrone, deceduto a 80 anni di infarto. E ora il volpino Stefano, dopo essere stato probabilmente investito da una macchina, è morto. Anche ferito e zoppicante si è trascinato fino all’ingrosso dell’ospedale, dove ha sperato, fino all’ultimo, di incontrare nuovamente il suo amico umano.

Il cagnolino era ormai diventato la mascotte dell’ospedale. In tanti, tra medici e infermieri, avrebbero voluto adottarlo, ma il volpino Stefano non si voleva allontanare dall’ospedale, con la speranza di rivedere il suo padrone. E così gli operatori sanitari gli avevano comprato una cuccia, gli davano da mangiare e lo coccolavano. “Quando ci siamo resi conto che non c’era più nulla da fare ci si è spezzato il cuore”, raccontano a Live Sicilia.

“Lui – aggiunge un operatore del 118 al giornale locale – era il nostro Hachiko, nei suoi occhi si vedeva l’amore che riesce legare una persona ad un cane. Un rapporto puro, che non si ferma davanti a nulla. Questo luogo era diventato la sua casa, ogni tanto si spostava sotto un albero di pino, ma il suo sguardo era sempre diretto verso la porta, in cui aveva visto entrare il suo padrone disteso su una barella”.