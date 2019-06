Caltanissetta, controlli notturni delle volanti. Nel corso di sette posti di controllo eseguite otto perquisizioni, sequestrati tre veicoli e rilevate sei infrazioni al codice della strada.

I poliziotti della sezione volante nella decorsa notte, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno eseguito sette posti di controllo in vari punti della città nel corso dei quali sono state eseguite otto perquisizioni, sequestrati tre veicoli e rilevate sei infrazioni al codice della strada. Inoltre, dopo la mezzanotte, hanno denunciato un quarantottenne nisseno per guida sotto l’influenza dell’alcol. L’uomo, che transitava alla guida di una Fiat Panda per viale della Regione procedendo in modo irregolare, è stato fermato e sottoposto ad alcoltest. L’esito positivo del test è costato al fermato il ritiro della patente di guida e la denuncia alla locale Procura della Repubblica. Un altro quarantottenne è stato, invece, controllato dagli agenti, intorno alle due e trenta, in Piazza Europa mentre transitava a bordo di una Lancia Y in compagnia di altre tre persone. Tutti gli occupanti del mezzo sono stati sottoposti a perquisizione personale. Nel taschino del gilet del quarantottenne, che si trovava in uno stato soporifero e vaneggiante, è stata trovata una dose di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla locale Prefettura.