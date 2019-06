CALTANISSETTA – Questo pomeriggio i Carabinieri della Sezione Operativa di Caltanissetta hanno arrestato un 25enne nisseno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione prima personale e poi domiciliare, presso la sua abitazione nel centro di Caltanissetta.

Proprio in casa i Carabinieri hanno rinvenuto quasi 140 grammi di cocaina divisa in più confezioni in cellophane, oltre a materiale utile per il taglio e il confezionamento. Rinvenuta inoltre un’ingente somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento di spaccio e posta sotto sequestro.

Il 25enne, difeso dall’Avvocato Maria Francesca Assennato, si trova ora ristretto presso il carcere di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nissena.

Convalidato invece questa mattina l’arresto operato venerdì mattina dai Carabinieri di Santa Caterina Villarmosa nei confronti di un 32enne del luogo, sorpreso nella detenzione di quattro piante di marijuana da lui stesso coltivate e quindi arrestato in flagranza per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. Il 32enne, dopo essere stato ristretto ai domiciliari è ora sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.