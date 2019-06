Fra il 2009 e il 2017 in Sicilia si sono registrati 26.674 casi di abusivismo edilizio. Oltre sei mila sono i casi registrati in provincia di Catania, 4.927 quelli in provincia di Palermo e 4.827 quelli in provincia di Messina. Dal punto di vista della cubatura invece nelle province siciliane i casi di abusivismo piu’ grossi si sperimentano nel Nisseno con una media di 509,81 metri cubi di abusi. Dietro la provincia di CALTANISSETTA c’e’ quella di Agrigento dove i casi di abusivismo hanno un valore medio di 508,31 metri cubi. I dati emergono nel report pubblicato in questi giorni sul sito del dipartimento regionale dell’Urbanistica e anticipato dal sito on line Live Sicilia. Nel documento i tecnici regionali passano a uno a uno i comuni isolani e le province elencando i dati sull’abusivismo edilizio dal 2009 al 2017