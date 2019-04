Colombe e uova pasquali di origine industriale ma spacciate per artigianali, materie prime scadute o conservate malamente, locali per la preparazione dei prodotti inidonei o sporchi, omessa tracciabilita’ dei prodotti e carenze in materia di etichettatura. Sono le principali irregolarita’ riscontrate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, che di concerto con il Ministro della Salute, ha in questi giorni intensificato le attivita’ di controllo sugli articoli alimentari tipici della Pasqua. L’esecuzione della campagna di controllo ha interessato sia la fornitura al dettaglio e la gestione dei prodotti finiti, che la preventiva vigilanza alle fasi di produzione e distribuzione. L’operazione, pianificata a livello nazionale con l’interessamento esecutivo dei 38 NAS Carabinieri, e’ stata realizzata con 862 ispezioni nei diversi settori di interesse: prodotti dolciari, in particolare le uova di cioccolato e le colombe, ma anche prodotti ittici e carne ovina, molto consumati in questo periodo.

Sono state accertate irregolarita’ presso 337 strutture ed aziende oggetto di ispezione (pari al 39%), contestate 4.590 violazioni penali ed amministrative per un ammontare di 431 mila euro di sanzioni pecuniarie, e sequestrate 273 tonnellate di alimenti per un valore stimato in oltre 2 milioni di euro. A causa di gravi irregolarita’ igieniche e strutturali sono stati disposti provvedimenti di chiusura o sospensione dell’attivita’ nei confronti di 59 esercizi commerciali e produttivi. Le verifiche dei NAS sono state indirizzate sui prodotti dolciari, a cui e’ stato riservato il 72% dei controlli: 28 persone sono state deferite all’Autorita’ giudiziaria e 255 a quelle Amministrativa, sono stati eseguiti sequestri di 6 tonnellate di uova, colombe e semilavorati; le verifiche hanno riguardato anche la filiera dei prodotti ittici, registrando il 42% di esiti non regolamentari e operando ingenti sequestri principalmente nelle aziende di importazione e di commercio all’ingrosso, pari a complessivi 259 tonnellate di pesce; controllati infine i prodotti a base di carne, in particolare quella ovina, sia circa la corretta indicazione dell’origine che per impedire possibili situazioni di macellazione abusiva.

Tra le situazioni piu’ significative accertate dai NAS da segnalare: Nas Catania A fine marzo, un intervento congiunto del NAS di Catania e della Polizia Stradale “Sicilia Occidentale” di Palermo ha consentito di individuare e sequestrare uno stabilimento nella provincia catanese nel quale, durante la notte, era in corso lo scarico di un cospicuo gruppo di ovini (216 ancora vivi) destinati alla successiva macellazione clandestina, eseguita in assenza di alcun controllo veterinario, la cui carne sarebbe stata immessa nei circuiti commerciali con apposizione di bollatura sanitaria contraffatta. NAS di Padova Presso tre di distinti laboratori di produzione, il NAS di Padova ha sequestrato complessivamente 206 colombe pasquali risultate con apposizioni di etichette non regolari, tra cui l’assenza delle indicazioni degli allergeni negli ingredienti, obbligatorie al fine di tutela la salute dei consumatori affetti da intolleranze ed allergie. Tra i prodotti oggetti di sequestro, 152 erano uova di cioccolato dichiarate “biologiche” con specifico logo identificativo: al fine di accertare la correttezza attestata sui prodotti, il NAS ha approfondito le verifiche appurando l’errata indicazione in etichetta circa la sede dello stabilimento di produzione rispetto a quello effettivo di lavorazione, ma non rilevando irregolarita’ sull’effettivo impiego di ingredienti da “agricoltura biologica” nella preparazione dei dolci. NAS di Caserta Denunciati i legali responsabili rispettivamente di un’azienda all’ingrosso di alimenti per aver detenuto uova di cioccolato in cattivo stato di conservazione, lasciati esposti agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, e di uno stabilimento di prodotti dolciari per aver commercializzato uova pasquali come di produzione propria in realta’ acquistate da altre industrie. Sequestrate complessivamente 5.948 uova pasquali e 2.338 etichette recanti indicazioni ingannevoli, per un valore di 80.000 euro circa.

NAS di Pescara Segnalato all’Autorita’ amministrativa il titolare di una pasticceria per aver mantenuto un laboratorio di produzione in pessime condizioni igienico-strutturali (sporcizia diffusa, attrezzatture ossidate, frigoriferi inefficienti). Sequestrati Kg. 300 di alimenti tra cui anche materie prime scadute di validita’. L’attivita’, stimata in oltre un milione di euro, e’ stata chiusa. In un altro intervento, lo stesso NAS ha scoperto una pasticceria che offriva in vendita colombe pasquali come di “propria produzione” in realta’ di provenienza industriale. Sequestrate 50 confezioni di prodotti e deferito il titolare per tentata frode in commercio. NAS di Reggio Calabria Segnalati all’Autorita’ Sanitaria ed Amministrativa i legali responsabili di due attivita’ dedite alla produzione di prodotti dolciari e da forno per aver mantenuto gli ambienti di lavorazione in gravi carenze igienico-strutturali. Sequestrati Kg. 80 di prodotti dolciari (tra cui 45 uova pasquali) poiche’ privi di documentazione attestante la provenienza. NAS di Bari Nel corso di un’ispezione presso uno stabilimento di produzione di prodotti dolciari, il NAS ha individuato l’impiego di cioccolata scaduta di validita’, anche oggetto di fornitura da altre aziende. Nella circostanza, all’interno di un seminterrato, adiacente allo stabilimento, sono stati trovati ulteriori 430 kg di vecchie uova di Pasqua e praline di cioccolata scadute, verosimilmente destinate ad essere utilizzate nel nuovo ciclo produttivo. L’attivita’ produttiva dello stabilimento, poiche’ interessata da gravi carenze igienico-strutturali, e’ stato immediatamente sospesa. Il valore di quanto vincolato ammonta ad oltre un milione di euro. NAS di Milano Denunciato il titolare di una pasticceria per aver proposto per la vendita colombe pasquali come di “propria produzione” in realta’ di provenienza industriale. Sequestrate 36 confezioni di tali prodotti. NAS di Napoli Sequestrate presso due distinte pasticcerie 141 uova pasquali di cioccolata e Kg. 40 di materia prima (cioccolato) poiche’ prive della documentazione necessaria atta a garantire la rintracciabilita’ dei prodotti impiegati. Ai titolari delle attivita’ sono state impartite prescrizione per la rimozione degli inconvenienti igienici-strutturali accertati nei laboratori di produzione e nei locali annessi. Il valore di quanto vincolato ammonta a euro 1.600 circa.

NAS di Roma Deferito alla Procura il legale responsabile di un laboratorio di pasticceria per detenzione di prodotti dolciari in cattivo stato di conservazione, peraltro stoccati in locali interessati da gravi carenze igienico-strutturali. Sequestrato il laboratorio e Kg. 450 di alimenti per un valore complessivo di 350.000 euro. NAS di Latina Denunciati i legali responsabili di uno stabilimento dolciario poiche’ ritenuti responsabili di aver detenuto per la successiva lavorazione materie prime scadute di validita’. Sequestrati oltre Kg 1.300 di alimenti e materie prime, nonche’ eseguito un provvedimento di immediata sospensione delle attivita’ a causa delle gravissime carenze igienico strutturali accertate. Il valore di quanto vincolato ammonta ad oltre 3 milioni di euro. NAS di Padova Nel corso di verifiche su depositi di aziende dedite all’importazione e alla commercializzazione all’ingrosso di prodotti ittici, svolte unitamente a personale della Capitaneria di Porto, sono state sanzionate due ditte ritenute responsabili di aver importato e/o detenuto varie tipologie di prodotti ittici in assenza dei requisiti di registrazione e notifica sanitaria per l’importazione ed il commercio di tali prodotti. Sequestrate complessivamente 210 tonnellate di prodotto ittico congelato il cui valore ammonta a 700.000 euro. In un’altra operazione, scaturita dal sistema di allerta anti-frode della Commissione Europa (nel quale il Ministero della Salute ed i NAS sono punto di contatto), il NAS di Padova ha deferito all’Autorita’ giudiziaria una cittadina cinese, titolare di un esercizio etnico alimentare, per aver detenuto confezioni di filetti di anguilla poste in vendita come “anguilla americana”, dagli accertamenti risultata invece essere varieta’ “europea”, peraltro approvvigionata dalla Repubblica Popolare Cinese e triangolata mediante un fornitore commerciale austriaco, al fine di eludere i vigenti divieti di importazione sul territorio dell’Unione Europea. a seguito delle operazioni di rintraccio dell’intera partita, sono stati sequestrati 25 kg del particolare prodotto ittico, solitamente destinato alla preparazione di specialita’ gastronomiche tipiche della cucina giapponese (Unagi – anguilla arrostita), per un valore commerciale di 1.500 euro.

NAS di Bologna Denunciato il legale responsabile di un pescheria per aver posto in vendita prodotti ittici all’origine congelati, ma dichiarati, sul banco espositivo, come freschi. Sequestrati Kg. 500 di prodotti ittici, per un valore complessivo di circa 5.000 euro. 4 NAS di Ragusa Nel corso di una ampia attivita’ di verifica, il NAS di Ragusa ha deferito 6 persone, riconducibili a 4 aziende agricole, ritenute responsabili di macellazione clandestina e di gestione di rifiuti senza autorizzazione. I controlli eseguiti nelle aziende e nelle aree circostanti hanno consentito di rinvenire carcasse di capretti, pelli di agnelli nonche’ un totale di 325 capi ovo-caprini vivi, detenuti in assenza di sistema di identificazione e marchi auricolari. NAS di Torino Durante un’ispezione ad una macelleria, i militari hanno rinvenuto, all’interno della cella frigorifera, carni bovine ed ovine prive di documentazione sanitaria e maleodoranti. Inoltre, poste in vendita sul balco espositivo, erano presenti involtini confezionati scaduti di validita’. Sequestrati Kg. 600 di prodotti carnei e denunciato il titolare per il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.