MUSSOMELI – Ce l’hanno proprio nel sangue, i poco di buono, che, ritenendosi furbi e pensando di farla franca, mettono in atto gesti sconsiderati e offensivi per il decoro dell’ambiente, quell’ambiente, in cui questi stessi strani autori vivono, manifestando così il loro inqualificabile e deprecabile segno di assoluta inciviltà. E tali gesti vengono ripetuti, vigliaccamente, in diversi posti del centro abitato e non, suscitando la rabbia delle persone perbene che si limitano a segnalare l’ingombrante presenza di rifiuti in taluni luoghi per evitare il formarsi di vere e proprie discariche. E cosi, camminando in macchina, esattamente nelle contrade Serra del Vento, Mintina, e Manca, l’operazione rifiuti trova agevole indisturbata collocazione. Evidentemente, come è pensabile, ciò avviene in quelle zone prive di videosorveglianza dove è facilitato l’indisturbato deposito di rifiuti ben visibile a chi è in viaggio, ed in attesa che chi di competenza provveda alla rimozione. Un problema, comunque, la cui soluzione allo stato attuale appare di difficile soluzione, essendo gli autori riconducibili a quelle persone che sconoscono le elementari regole del vivere civile. Il problema, evidentemente, non è nuovo e non è escluso che questi atti di inciviltà possano essere poste in essere da persone non sospette. Fa detto che tali gesti sono un continuo oltraggio al senso civico ed una continua offesa al decoro del territorio.. E’ auspicabile che chi di dovere non sottovaluti questi comportamenti che, purtroppo, si ripresentano quasi in maniera sistematica ed abitudinaria.