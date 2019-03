Sì è conclusa con grande emozione e commozione da tutti i presenti la 9^ edizione della Festa di San Giuseppe, organizzata dall’associazione culturale Riesina di Torino e provincia, di cui è Presidente Calogero Cesatti, dove ha visto la numerosa partecipazione di migliaia di Riesini e Siciliani venuti dalle diverse parti del nord Italia, da Torino e provincia, da Genova, Milano, Bergamo, Novi Ligure, Alessandria, Cuneo ecc. .

La manifestazione si è svolta presso il salone delle feste del comune di Pianezza, in provincia di Torino, grazie alla gentile ospitalità del Sindaco Dott. Antonio Castello, dal Presidente della Pro Loco Rosanna Fassino e di tutta l’amministrazione comunale.

La manifestazione è durata 2 giorni sabato 23 e domenica 24; nella giornata di sabato vi è stata la presentazione della tavola ben allestita da tutto il direttivo dell’associazione, l’inaugurazione della mostra fotografica su Riesi a cura di Calogero Bordonaro e lo splendido carretto siciliano preparato dal signor Giovanni Chiantia, a seguire i saluti delle autorità presenti dei comuni di Pianezza, Collegno e Rivoli, di Riesi erano presenti Don Salvatore Giuliana e Angelo Bellina.

La serata è stata animata con musiche e balli a cura del bravissimo Michy, durante la serata sono state recitate alcune poesie a tema sulla festa di San Giuseppe e sull’emigrazione da parte di Angelo Bellina e Michela Butera e c’è stata anche la degustazione dei prodotti tipici Riesini e Siciliani, portati da Riesi dai Signori Salvatore Fiandaca e Calogero Calafato.

La giornata di domenica si è svolta con la Santa Messa, celebrata da Don Salvatore Giuliana che ha poi benedetto la tavola e tutti i presenti; è seguito, come da tradizione, il pranzo dei 6 santi e, successivamente tutto il direttivo ha offerto da mangiare a tutte le persone che sono venuti ad assistere, appunto, al “pranzo dei santi”. Un gradito momento di convivialità-

Alla fine tutto il direttivo dell’associazione culturale Riesina di Torino e provincia, con a capo il suo presidente Calogero Cesatti soddisfatti dell’ottima riuscita della manifestazione, hanno ringraziato tutti i presenti in particolare Don Salvatore Giuliana e Angelo Bellina, venuti da Riesi e soprattutto il sindaco di Pianezza Dott Antonio Castello per la gentile ospitalità offerta che ha contribuito notevolmente all’ ottima riuscita della manifestazione . da sottolineare che il sindaco di Pianezza è di origine siciliane, esattamente di Sperlinga comune dell’Ennese.

Anche Angelo Bellina e Don Salvatore Giuliana, in rappresentanza della città di Riesi, hanno voluto ringraziare pubblicamente il sindaco di Pianezza Dott Antonio Castello: “per la disponibilità, collaborazione e l’affetto mostrato nei confronti della comunità Riesina e soprattutto per la presenza costante dimostrata in tutta la manifestazione dall’inizio alla fine, assieme alla sua famiglia e tutta l’amministrazione comunale di Pianezza; altri avrebbero semplicemente dato un saluto e andati via, lui ha partecipato fino alla conclusione della manifestazione, quindi possiamo definire il sindaco Castello, uno di noi”.