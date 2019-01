SAN CATALDO. Da oggi 17 gennaio e sino al prossimo 22 Gennaio presso la galleria Area Contesa Arte di via Margutta a Roma esporrà le opere dell’artista sancataldese Ivana Urso (nella foto). L’artista esporrà le sue opere all’interno della galleria di Via Margutta delle sorelle Teresa e Tina in occasione dell’evento “Notti Felliniane”. Un evento al quale ha aderito Massimo Picchiami che è fondatore del movimento del Pentastrattismo. Ivana Urso, che fa parte del movimento del pentastrattismo, sarà presente alla mostra con le sue opere ispirate alla Luna. Il tutto nel contesto di un’esperienza destinata a rappresentare un momento importante nella carriera della brava artista sancataldese.