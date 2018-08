VILLALBA – Erano più di 100 nell’elenco dell’anagrafe i nati nel 1968 e si sono ritrovati venerdì sera a festeggiare i loro 50 anni. A chiamarli all’appello sono stati Giandomenico Amico e Angelo Annaloro che armati di pazienza si sono messi a contattare i compagni di scuola per organizzare una piacevole giornata di festa da passare insieme. Alla fine quasi tutti hanno partecipato all’evento che ha avuto inizio con la messa pomeridiana nella chiesa madre di Villalba ed è proseguita con la cena, il canto, ed il ballo, tutti insieme in un noto località del paese. È stata un’occasione per ricordare i tanti momenti del passato, quando erano ragazzi tra i banchi di scuola, quando sono cresciuti e le loro strade si sono divise per lavoro, per amore, per mille altri motivi, ma alla fine l’affetto è rimasto fino a farli di nuovo riabbracciare tutti nella loro amata Villalba.

