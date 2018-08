MUSSOMELI – Sono diversi i randagi che, indisturbati, in questo periodo,circolano in alcune zone del paese, è già da diversi giorni. Sia in pieno giorno che nelle ore notturne il loro passaggio, richiamato anche dal loro abbaiare, è visto con preoccupazione dalle persone appiedate in giro per il disbrigo delle proprie faccende. Un problema questo che, anche se attenzionato da chi di dovere, purtroppo, continua a registrare la presenza di randagi. mettendo a serio rischio l’incolumità delle persone. Alcune sere fa erano presenti nel rione Dalmazia e presenti anche nella sottostante Via della Regione. Successivamente ed esattamente questa mattina nei pressi della scuola Media “Leonardo da Vinci”. La loro presenza è stata immortalata dalle foto, pubblicate e diffuse sui social, sperando in qualche intervento al riguardo. E’ bene la segnalazione immediata ai vigili urbani.

