MARIANOPOLI – Il sindaco di Marianopoli ha diramato un avviso con cui ha comunicato che “La bomba d’acqua che si è abbattuta poco fa (ore pomeridiane del 21/agosto 2018) a Marianopoli non ha creato particolari problemi all’interno del centro abitato. In contrada Vallinferno stiamo intervenendo per ripristinare la viabilità. Si sconsiglia assolutamente di percorrere la SS121 in direzione Santa Caterina. Situazione pericolosa anche nella strada di congiungimento tra il bivio di chibbo’ e la SP42. Prudenza anche nel tratto che va da Marianopoli in direzione Caltanissetta, si registra fanchiglia su strada in diversi punti. Percorrere solo per necessità”. Questo il comunicato del sindaco Noto

