SUTERA – Sindaco e vice sindaco, Grizzanti ed Alongi, si ritengono soddisfatti dell’agosto suterese 2018 e lo fanno con una nota espositiva degli evnti: “Il tre agosto scorso l’Amministrazione Comunale unitamente all’Associazione Kamicos, ha inaugurato la manifestazione estiva “Agosto Suterese”. Le piazze e il suggestivo borgo del “Rabato”, sono stati la cornice dei singoli eventi capaci per tredici giorni di intrattenere i suteresi e gli emigrati, i quali tornano puntualmente a popolare la cittadina in occasione dei festeggiamenti in onore del compatrono Sant’Onofrio.

Nonostante le ristrettezze economiche nelle quali versano i comuni siciliani, l’impegno dell’Amministrazione Grizzanti e delle associazioni attive sul territorio, ha consentito di organizzare numerose attività culturali e ricreative per allietare le serate estive a quanti hanno preferito la splendida location sita nell’entroterra siciliano. Grande successo di pubblico ha avuto il concerto dei Jazz e Dreems, un evento a scopo benefico nel chiostro del Museo Etnoatropologico. Il variegato palinsesto delle serate si è dimostrato adeguato alle diverse fasce d’età presenti nel paese ed è riuscito a garantire momenti di allegria e di sano intrattenimento. Si è confermato indispensabile al successo dell’ “Agosto Suterese” l’evento dedicato ai Suteresi nel mondo, un’occasione per condividere insieme alla popolazione residente , musica e cibo tipico della cultura siciliana. Il calendario vanta eventi strutturati che rappresentano una tradizione della manifestazione estiva: il Festival del RABATO ABBRACCIA IL MONDO, realizzato in collaborazione con l’Associazione I Girasoli; la commedia “Na Muddica di Pani”, inscenata dalla giovane compagnia Li Figureddi supportata dall’Associazione GOD da sempre attiva e operativa sul territorio; la Corrida, presentata dall’Associazione GOD; la Corsa dei Carrozzoni, ormai un Must Have tra gli eventi proposti per L’”Agosto Suterese”, gestito da due associazioni che operano da diverse edizioni in perfetta sintonia, la Soter e il CSI. Tra gli eventi novità, si annovera la “ Caccia al Tesoro” svoltasi in tarda sera, voluta dai giovani volontari entusiasti della possibilità di riscoprire Sutera e il suo dedalo di viuzze illuminate dal chiarore della luna. La manifestazione estiva si è conclusa con successo al campo sportivo la notte del quattordici agosto: “Aspettando il ferragosto” ha invitato quanti avessero voglia di divertirsi con musica e buon cibo, a condividere la nottata in compagnia di amici e conoscenti accumunati dalla semplice voglia di spensieratezza e giovialità . Gli eventi sono stati partecipati e coinvolgenti , in linea con la volontà politica dell’Amministrazione Grizzanti di superare gli accadimenti particolari per il bene dell’intera collettività”.

