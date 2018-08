ACQUAVIVA PLATANI – Ultimo appuntamento religioso estivo in programma, quello di oggi, in cui si festeggia Maria SS. Annunziata. Questo il programma: Alle ore 8,00 : Sparo di colpi a cannone; 8,30 Chiesa Madre Messa; 9,00 “Tammurinara “di Aragona per le vie del paese; 10,00, Ingresso Banda Musicale; 10,30 Chiesa Madre: Santo Rosario; 11,00 Chiesa Madre Santa Messa solenne in onore Maria SS. Annunziata; 12,00, Piazza Mons. Lanza sparo di moschetteria; 17,30, Piazza Plado mosca, intrattenimento musicale della banda; 18,30, chiesa Madre, Santo Rosario; 19,00, Chiesa Madre, Messa solenne, 20,00 solenne processione del fercolo di Maria SS. Annunziata per le vie del paese; 21,00, Villa Forbach, esecuzione dell’Ave Maria e spettacolo pirotecnico; 21,30 Rientro del venerato simulacro alla “Guardiola”; 22,30, serata danzante con Fofò Arnone. Piazza Plado Mosca.

