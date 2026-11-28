(Adnkronos) –

L'Ucraina punta a distruggere completamente il ponte di Kerch, il collegamento strategico tra la Crimea e la Russia. Volodymyr Zelensky avrebbe detto ai suoi comandanti militari di voler vedere demolita la parte restante della struttura, secondo fonti militari citate dal Telegraph. "Il presidente vuole che venga demolito completamente", ha dichiarato una delle fonti, aggiungendo che sono in preparazione nuovi attacchi. Il 18 novembre droni e missili da crociera ucraini avevano colpito il ponte, in quello che è stato uno degli attacchi dal maggiore valore simbolico dall'inizio dell'invasione russa del 2022. Una sezione della carreggiata a quattro corsie e il relativo arco di sostegno erano precipitati nelle acque dello stretto, limitando in modo significativo la capacità della Russia di rifornire le proprie truppe in Crimea. Secondo l'intelligence ucraina, anche l'infrastruttura ferroviaria del ponte sarebbe stata gravemente danneggiata dai missili Neptune. Il ponte di Crimea, lungo circa 19 chilometri, fu costruito per celebrare l'annessione della penisola da parte della Russia nel 2014. Putin ne aveva inaugurato il tratto stradale nel 2018, attraversandolo personalmente a bordo di un camion. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina, le forze di Kiev han700 droni russi lanciati su regione Zaporizhzhia hanno tentato più volte di distruggere il collegamento, fondamentale per il rifornimento delle truppe russe nella penisola e nel sud del Paese. Intanto le autorità ucraine hanno denunciato nuovi attacchi su vasta scala contro il paese la notte scorsa. In particolare, Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare di Zaporizhzhia, ha dichiarato che, nelle ultime 24 ore, oltre 700 droni russi sono stati lanciati contro la regione, provocando una vittima e cinque feriti. Il Ministero della Difesa russo ha affermato di aver colpito obiettivi legati all'apparato militare.

Almeno sei persone, tra cui tre bambini, sarebbero rimaste ferite in una serie di attacchi russi contro le città ucraine di Kremenchuk, nella regione di Poltava, e Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk. È quanto riferiscono le autorità locali a Kyiv Independent. A Kremenchuk, un raid con droni ha danneggiato due scuole nel centro cittadino, secondo quanto reso noto dal governatore della regione, Vitalii Diakivnych. In base all'ultimo aggiornamento diffuso dallo stesso governatore, l'attacco ha provocato quattro feriti, tre dei quali minori. Diakivnych ha precisato che tra i feriti c'erano due ragazzi di 12 e 13 anni, entrambi soccorsi. In un altro episodio, le forze russe avrebbero colpito un'infrastruttura dei trasporti a Dnipro, causando altri due feriti, come riportano fonti locali. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, mentre le autorità stanno ancora valutando l'entità complessiva dei danni. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sugli attacchi.

Oltre 1.200 droni ucraini sono stati abbattuti nel corso di un nuovo attacco notturno sulla Russia, secondo quanto riferito oggi dalle autorità del paese. Centinaia di questi erano diretti verso la regione di Mosca. Il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin, ha scritto sulla piattaforma statale Max che, tra la tarda serata di venerdì e le prime ore di sabato, oltre 460 droni hanno puntato l'area di Mosca. Di questi 123 sono stati distrutti mentre si avvicinavano alla città. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che le forze di difesa aerea hanno "intercettato e distrutto 1.246 velivoli a pilotaggio remoto ucraini ad ala fissa" in oltre una dozzina di regioni, inclusa quella di Mosca.

Attacco con droni anche nella regione russa di Rostov, contro l'area della raffineria di petrolio di Novoshakhtinsk. Secondo le testimonianze dei residenti, numerosi gruppi di droni sono stati avvistati poco prima che divampasse un incendio nei pressi dello stabilimento. Un'analisi Osint, basata su fonti aperte, condotta dal canale indipendente Astra spiega che le fiamme hanno probabilmente interessato i serbatoi di carburante della raffineria. Il Kyiv Independent precisa che non ha potuto verificare autonomamente queste informazioni, e che l'esercito ucraino non ha ancora commentato ufficialmente l'accaduto. Si tratterebbe del secondo raid contro lo stesso sito in meno di una settimana: proprio ieri, 27 novembre, infatti, lo Stato Maggiore di Kiev aveva confermato un attacco effettuato all'inizio della settimana, il 23 novembre, contro la raffineria di Novoshakhtinsk. In quel raid era stato colpito un impianto con una capacità di lavorazione annua fino a 7,5 milioni di tonnellate di greggio, distruggendo 20 serbatoi e danneggiandone altri 32 e un tratto di oleodotto.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)