Ucraina, droni di Kiev attaccano sul Mar Baltico: incendio nel porto di Ust-Luga in Russia

(Adnkronos) – Un attacco di droni ucraini ha provocato un incendio nel porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico. "Un attacco con un drone ha colpito l'area portuale di Ust-Luga, provocando un incendio" ha scritto su Telegram il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, riferendosi a uno dei più importanti centri di esportazione petrolifera della Russia occidentale, ripetutamente attaccato dall'Ucraina.

Centoquarantasei droni sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea russa durante le operazioni di combattimento nella notte, ha spiegato il governatore. Secondo l'agenzia di stampa statale Tass, circa 18 voli sono stati cancellati o ritardati all'aeroporto principale della regione, Pulkovo, vicino a San Pietroburgo. Negli ultimi 18 mesi, l'Ucraina ha intensificato gli attacchi con i droni contro l'industria energetica russa nel tentativo di ridurre le entrate del Cremlino e minare la sua capacità di finanziare la guerra. Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha annunciato l'arresto di due cittadini polacchi con l'accusa di essere agenti dei servizi di sicurezza di Varsavia. Secondo l'agenzia di stampa russa Interfax, che ha riportato la dichiarazione dell'Fsb, i due avrebbero raccolto informazioni su installazioni militari nella regione di Kaliningrad. È stato inoltre riferito che altri sette cittadini polacchi sono stati ammoniti ed espulsi dalla Russia a causa dei loro legami con i servizi di sicurezza polacchi.

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